Eriksen réagit pour la première fois après son arrêt cardiaque pendant l'Euro: "Je n'abandonne pas, mais je veux comprendre ce qui s'est passé”

Le Malaise du joueur Danois, Christian Eriksen

Christian Eriksen a réagi pour la première fois à son insuffisance cardiaque. Le milieu de terrain de 29 ans de l’Inter semble combatif, mais “veut savoir ce qui s’est passé”.





Eriksen n’a cependant pas accordé d’interview depuis son lit d’hôpital. Le coéquipier de Romelu Lukaku à l’Inter a parlé à son manager, lequel a ensuite rapporté sa conversation à La Gazzetta dello Sport. “Merci, je n’abandonnerai pas. Je me sens mieux à présent, mais je veux comprendre ce qui s’est passé”, a indiqué Eriksen. “Je veux tous vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi.”

Eriksen s’est effondré peu avant la fin de la première mi-temps du match de championnat d’Europe entre le Danemark et la Finlande, samedi. Le milieu de terrain de l’Inter a été réanimé sur le terrain pendant environ 10 minutes. En quittant le stade, Eriksen était conscient. Il a été transféré au Rigshospitalet de Copenhague pour des soins et des examens complémentaires.









Ranimé par un seul choc du défibrillateur

Il n’y a pas encore d’explication à sa soudaine défaillance cardiaque. Hier, le médecin de l’équipe nationale danoise, Morten Boesen, a déclaré que le joueur avait été victime d’un arrêt cardiaque et avait dû recevoir les premiers soins vitaux sur le terrain. Selon le médecin, Eriksen a été ranimé par un seul choc du défibrillateur et son état est maintenant stable.





Mais la cause de l’insuffisance cardiaque est donc encore inconnue, les examens cardiologiques précédents n’ayant jamais révélé de problèmes. “Pour de nombreux joueurs, le processus de traitement ne fait que commencer maintenant, ils savent maintenant que Christian ira bien”, a déclaré l’entraîneur national Kasper Hjulmand. “Christian se sent même prêt à jouer. Bien qu’il ait surtout besoin de se reposer maintenant.” Eriksen restera en observation au Rigshospitalet de Copenhague pendant quelques jours encore, mais il est hors de danger.





“Il veut supporter le Danemark face à la Belgique”

Son agent, Martin Schoots s’est également confié à la Gazzetta dello Sport. “Il va bien. Il était de bonne humeur et plaisantait”, déclare l’agent de Christian Eriksen. “Nous voulons tous savoir ce qu’il s’est passé et lui aussi. Les médecins vont de nombreux examens approfondis, cela prend du temps”.





Christan Eriksen devrait rester un jour ou deux de plus à l’hôpital. “Il est heureux, car il a vu combien de gens tenaient à lui”, ajoute Martin Schoots. “Il a reçu des messages du monde entier. Il a été particulièrement touché par ceux de l’Inter Milan, pas seulement ceux de ses coéquipiers, mais aussi ceux des supporters. Christian n’abandonne pas. Lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde. Maintenant, il doit se reposer. Il est avec sa femme et ses parents”.





Chirstien Eriksen tient à encourager ses coéquipiers face aux Diables Rouges jeudi à Copenhague. “Il devrait encore rester en observation lundi, et peut-être même mardi. Mais en tout cas, il veut supporter ses coéquipiers face à la Belgique”.