Escrime: ‘’fencing Camp’’, une initiative pour faire découvrir la discipline aux enfants

Faire connaitre l’escrime, tel est l’objectif de Lion Fencing Academy, une structure de la Fédération Sénégalaise d’Escrime, qui a organisé des activités de démonstration le week-end dernier à la Place du Souvenir Africain et dans la commune de Jaxaay. A travers ces ‘’Fencing Camp’’ ou camp d’escrime, elle vise à faire la promotion de la discipline qui est pratiquée depuis de nombreuses années au Sénégal, mais qui n’arrive pas encore à décoller remarquablement.





En effet, ils étaient plus d’une centaine d’enfants entre 4 et 15 ans et venus de plusieurs localités, Medina, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Jaxaay, Tivaouane Peul, à participer aux démonstrations.

Une délégation venue des Etats-Unis, conduite par le co-fondateur, Abdoulaye Thiam, ancien champion d’escrime au Sénégal, entraîneur aux USA et le président de Lion Fencing Academy, Mbagnick Séne ont initié les enfants à la pratique de l’escrime.









L’Initiateur de ce camp d’escrime revient sur cet évènement. « D’habitude, on organisait des tournois avec des personnes déjà initiées à l’escrime, qui ont l’expérience. Cette année vu le contexte socio-politique, vu les difficultés que rencontre notre discipline au Sénégal et la Fédération, on a jugé nécessaire de rendre hommage à la petite catégorie, aux enfants », a fait savoir Mbagnick Sène.