Esp : Le PSG voudra se venger, le Real a tout prévu

Après s’être attaqué à Kylian Mbappé, ce que le Paris Saint-Germain a publiquement critiqué, le Real Madrid peut s’attendre à une vengeance des Parisiens. Les Merengue s’y sont préparés, d’où les nombreuses prolongations de contrat signées ces derniers mois.





Thibaut Courtois, Nacho, Daniel Carvajal, Casemiro, Federico Valverde, Modric, Lucas Vazquez et Karim Benzema… Tous ont prolongé leurs contrats respectifs au Real Madrid ces derniers mois. Il faut dire que la Maison Blanche vient de perdre son ancien capitaine Sergio Ramos, arrivé à la fin de son bail. Ces nouvelles signatures permettront d’éviter ce scénario et de protéger un effectif peu renforcé cet été. Mais d’après Marca, ce n’est pas la seule explication. Nos confrères en sont persuadés, si le Real Madrid prend soin de blinder ses joueurs les uns après les autres, c’est parce que la direction madrilène craint une vengeance du Paris Saint-Germain !





L’exemple du Barça





Il est vrai que les Parisiens, en discussion avec le vice-champion d’Espagne pour le transfert de Kylian Mbappé, l’ont forcément mauvaise. « Cela fait deux ans que le Real a une attitude irrespectueuse, incorrecte et même illégale puisque tu n’as pas le droit de contacter un joueur directement. C’est inacceptable », lâchait récemment le directeur sportif Leonardo. Du coup, le Real Madrid n’a aucune envie de subir le sort réservé au FC Barcelone après sa tentative d’arracher Marco Verratti.