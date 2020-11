Espagne : l'hommage de Messi (Barça) à Maradona

Lionel Messi a rendu hommage dimanche à Diego Maradona, décédé mercredi. Sur son but, il a enlevé son maillot pour dévoiler celui des Newell's Old Boys, numéro 10 dans le dos.



Lionel Messi a rendu un bel hommage à Diego Maradona dimanche, lors de la victoire contre Osasuna (4-0). Après son but, le quatrième du Barça, il a enlevé son maillot pour en dévoiler un autre : celui du Newell's Old Boys, numéro 10 dans le dos.





Un point commun entre les deux joueurs, qui ont tous les deux portés ces couleurs. Maradona y a évolué entre 1993 et 1995, alors que Messi y a débuté sa formation entre 1994 et 2000, avant de la terminer à Barcelone. Puis il a levé les bras et regardé vers le ciel, une forme de prière pour l'idole de l'Argentine, décédé mercredi à 60 ans.