Espagne : Le Normand raconte son choix

Né en France et éligible pour l'équipe de France jusqu'en 2023, le défenseur central Robin Le Normand (27 ans, 14 sélections et 1 but) a finalement obtenu la naturalisation espagnole et évolue désormais pour la Roja. Mais avant de prendre une telle décision, le Breton de naissance s'est entretenu avec le sélectionneur tricolore Didier Deschamps, qui ne l'a visiblement pas convaincu de garder sa nationalité sportive initiale.