Espagne : record historique pour Ansu Fati !

Face à l'Allemagne pour la 1ère journée de Ligue des Nations, Ansu Fati est entré en jeu et a par la même occasion battu un record historique.







Ansu Fati s'est révélé la saison dernière au Barça, montrant toute l'étendue de son talent et étant décisif lorsque son équipe était mal en point. Ainsi, le jeune attaquant des Blaugranas a honoré ce soir sa première sélection avec l'Espagne, en entrant au début de la deuxième mi-temps en lieu et place de Jesus Navas. Agé de seulement 17 ans, Fati a ainsi battu un record de précocité de longue date : il est devenu le plus jeune jouer à porter le maillot de l'Espagne depuis 1936. Rappelons qu'il était déjà devenu le plus jeune joueur à marquer en Ligue des Champions cette saison, et qu'il pourrait également inscrire ce record avec sa sélection lors du prochain match face à l'Ukraine.