ESPAGNE : Un Clasico en finale de Supercoupe !

Le FC Barcelone s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant le meilleur sur le Betis Séville ce jeudi en Arabie saoudite. Comme le Real la veille, le club blaugrana a dû en passer par les tirs au but pour parvenir à ses fins.





Les Andalous se sont montrés coriaces en effet, répliquant tant dans le temps réglementaire – par Fekir (1-1, 77e) alors que Lewandowski avait ouvert le score (1-0, 40e) – que lors de la prolongation où Fati a cru donner un avantage décisif aux Catalans (2-1, 93e) avant l’égalisation de Moron (2-2, 101e).





A l’instar de Courtois dans la cage merengue la veille face à Valence, Ter Stegen finalement a dû s’employer pour permettre au Barça d’atteindre le dernier palier, repoussant les tirs au but de Juanmi et Carvalho quand Lewandowski, Kessie, Fati et Pedri, eux, ont fait mouche.