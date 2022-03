Etat de forme de Sadio Mané : Son physiothérapeute estime qu’il peut jouer jusqu’à 37 ans

La saison 2021-2022 sourit à Sadio Mané. Le Sénégalais a déjà remporté deux trophées, en club et en sélection. Dimanche dernier, il brandissait la Carabao Cup face à son compatriote Edouard Mendy et un mois avant (6 février), c’était la coupe d’Afrique des Nations qu’il gagnait au Cameroun avec le Sénégal. Une dynamique positive qui pourrait se poursuivre étant donné que Liverpool est toujours en lice en championnat (6 points de retard sur Manchester City) et en Ligue des Champions.



Statistiquement, le numéro 10 sénégalais répond toujours présent. Il a pour le moment inscrit 16 buts en 37 matchs joués (dont 11 buts en championnat et 3 en coupe d’Afrique des Nations). Sans oublier le fait qu’il est toujours aussi déroutant sur les terrains et ce, alors qu’il est à la porte de la trentaine (29).



Son bon état physique est à mettre, en partie, sur le compte de sa préparation assurée par son physiothérapeute. Ce dernier s’est prononcé sur la forme de son joueur et il estime qu’il lui reste encore de belles années au haut niveau.



« Il veut toujours donner plus. Le succès le rend de plus en plus avide. S’il y a de nouveaux défis et de nouveaux trophées à viser, il ira de l’avant. À la minute où il ne se sentira pas mis au défi, il cherchera à faire autre chose. Plus Sadio gagne, plus il en veut. C’est un athlète de haut niveau. Cristiano Ronaldo joue toujours en Premier League à 37 ans. Il n’y a aucune raison pour que Sadio ne puisse pas faire de même », a déclaré José Luis Rodriguez. Une bonne nouvelle pour la sélection nationale.