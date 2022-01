[Vidéo] État de santé de Sadio Mané : Dr Fédior rassure, « Sur le plan clinique et radiologique, tout est normal »

Dr Fedior rassure sur l'état de Santé de Sadio Mané

Seneweb en sait un peu plus sur l’état de santé de l’ailier des Lions, Sadio Mané, qui a reçu un violent coup de tête lors du match comptant pour les 8e de finale de la Can 2021 contre le Cap-Vert. Le médecin des Lions de la Téranga, Dr Fedior de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), a répondu à quelques questions des journalistes qui s’inquiètent de l’avenir du Lion dans la tanière.





« Il a violemment reçu un choc, un coup, après avoir eu un contact avec le goal adverse à la 63e minute. Et suite à ce choc reçu violemment sur la tête, il a pu continuer quelques minutes avant de sortir parce qu’il avait des vertiges dans le terrain. Nous avons jugé nécessaire de l’amener à l’hôpital et qu’il fasse au moins un scanner cérébral. Ce qui n’a pas révélé de lésions encéphaliques ou osseuses. On a quitté l’hôpital 1 heure après et on a rejoint l’hôtel. Présentement, il se sent bien, tous les symptômes qu’il avait sur le terrain ont disparu. Mais malgré tout, cela nécessite un suivi rapproché et on verra d’ici deux jours comment il va se porter », renseigne le médecin des Lions, Dr Abdourahmane Fédior depuis Bafoussam.