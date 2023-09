États-Unis : Entretien entre la Vice-Secrétaire d'État pour les affaires, Joy Basu, et Dr Abdoulaye Baldé

En marge de la conférence coorganisée par la National Black Chamber of Commerce, la National Black Business Association et The Alliance for Black Business dont elle a assuré la présidence de la cérémonie d'ouverture, Madame Joy Basu, Vice-Secrétaire d'État pour les affaires en Afrique, accompagnée de Madame Terri Batch, Directrice du Commerce extérieur a eu un entretien avec Docteur Abdoulaye Baldé et sa délégation.





Madame Joy Basu a mis à profit cette occasion pour rappeler que son pays est en train de développer plusieurs initiatives qui vont dynamiser les relations entre les États-Unis et le Sénégal.





C'est le cas de PROSPER AFRICA, EXIM BANK AMERICA , le Fond Vert du Président Biden pour l'Afrique.





Elle a dans un pragmatisme tout américain, dit qu'elle est ouverte à mettre en œuvre des solutions pour toutes les initiatives venant de APIX dans le sens d'encourager les relations d'affaires entre le Sénégal et les États-Unis en général et avec les Afro-descendants en particulier.





Dans sa réponse, Dr Abdoulaye Baldé, Directeur Général de APIX SA s’est félicité de la disponibilité de Madame Basu.