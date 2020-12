Eto'o: «Nous africains, nous n’existons pas…»

France Football a dévoilé ce mardi sa «Ballon d’Or Dream Team», représentant les meilleurs joueurs à travers le temps, sans Samuel Eto'o, Georges Weah, Didier Drogba ou tout autre joueur africain. Le pire c'est que le magazine Français a également annoncé deux équipes B et C, sans prendre des stars du continent.



Si dans l'équipe A on trouve les superstars Pelé, Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo, dans la B et la C, il y a des joueurs comme idane, Cruyff et Di Stefano ou encore Platini, Henry et Iniesta. Sur 33 joueurs, zéro africain ! L'ancien capitaine des Lions Indomptables, Samuel Eto'o, n'a pas manqué de réagir en répondant à un Tweet du journaliste Lassana Camara, déclarant : «Nous africains, nous n’existons pas…»



Rappelons qu'il y a presque un mois, l'ancien attaquant du Barça et de l'Inter Milan avait critiqué son positionnement comme attaquant droit dans la présélection. Il a été classé sixième à ce poste alors que Weah a été placé à la 7e position des attaquants. Des explications sont attendus de la part de France Football peut-être...



How can @francefootball pick three #BallonDor teams with not a single African player amongst the 33? It’s not credible at all... No @setoo9, no @GeorgeWeahOff, at least? ???? https://t.co/vKmorbDLoW