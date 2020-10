Eto’o identifie le successeur de Messi

L’ancien attaquant barcelonais, Samuel Eto’o, croit savoir qui est le joueur le plus à même à prendre la relève de Messi au Barça.

Lionel Messi fait encore partie de l’effectif du Barcelone et la date de son départ n’est pas encore connue. Mais, la question de sa succession commence à se poser. Le génie argentin n’étant pas éternel, les responsables catalans doivent commencer à réfléchir à celui qui pourra prendre sa place et devenir la nouvelle coqueluche du Nou Camp. À ce sujet, un certain Samuel Eto’o s’est permis de leur conseiller un nom.





L’ancien joueur camerounais connait très bien le Barça. De plus, il était présent au club lorsque La Pulga a fait ses premiers pas (en 2005), avant d’assister ensuite à son éclosion mondiale. Aujourd’hui, il reconnait que son ex-coéquipier est parti pour céder bientôt le relais et il estime qu’un jeune prodige du Borussia Dortmund est en mesure de prendre sa place. « [Il y a] un jeune joueur qui joue pour Dortmund appelé Youssoufa Moukoko, a déclaré le Camerounais dans un entretien à Goal. Il n’a que 15 ans, et il est le prochain meilleur joueur, pour moi, après Messi. À mesure que Messi vieillit, nous pourrions très bien préparer l’avenir de Barcelone.»





Eto’o rêve de voir Moukoko et Mbappé associés au Barça





Moukoko n’a pas encore disputé le moindre match avec l’équipe première du BVB. En revanche, il se produit avec les moins de 19 ans du club. Le week-end dernier, il s’est même offert un triplé lors du derby contre Schalke 04. Un exploit qui n’a pas échappé à Eto’o. Très élogieux à l’égard du natif de Yaoundé, ce dernier a même indiqué qu’il le voyait briller à Barcelone avec un autre grand joueur aux origines camerounaises. « Il pourrait composer le trio d’attaque du Barça dans le futur. Avec Antoine Griezmann, mais aussi Kylian Mbappé. J’aimerais beaucoup voir Mbappé à Barcelone ».