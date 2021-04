Eumeu Sène/Balla Gaye 2 : Le combat (finalement) annulé

Prévu au mois d’août prochain, le combat entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2 n’aura plus lieu.Selon Les Échos qui vend la mèche, le promoteur Gaston Mbengue a tout simplement mis fin aux négociations.Ce, à cause de la surenchère du chef de file de l’écurie Tay Shinger qui lui réclame 150 millions Fcfa.