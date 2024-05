Eumeu Sène / Sa Thiès : le CNG amasse 3,5 millions F CFA

Les sanctions financières sont tombées. Malgré sa victoire sur Sa Thiès, dimanche à l’arène nationale, Eumeu Sène a écopé d’une sanction financière plus lourde. En effet, renseigne le journal spécialisé Record, le Pikinois a été délesté de 1 million 800 mille francs CFA sur le reliquat de son cachet.



Il lui est reproché, « en plus du surplus de bouteilles dans l’enceinte de l’arène, d’être arrivé en retard au stade, et d’avoir dépassé son temps de préparation mystique ».



Le vaincu a lui perdu 1,7 million. Ses fautes : Surplus de bouteille dans l’enceinte de l’arène, retard, et dépassement du temps de préparation.



Le Comité national de gestion (CNG) de lutte a ponctionné, au total, 3 millions 500 mille F CFA.