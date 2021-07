Euro 2020 : Gianluigi Donnarumma élu meilleur joueur du tournoi !

Héros de l'Italie avec ses deux pénaltys arrêtés sur Jadon Sancho et Bukayo Saka, Gianluigi Donnarumma a été désigné meilleur joueur de cet Euro 2020.





Il n'en revenait pas lui-même ! A l'issue de la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie, Gianluigi Donnarumma a été désigné meilleur joueur du tournoi par l'UEFA. Pour rappel, il a arrêté deux pénaltys durant la séance de tirs au but, offrant le titre à la Squadra Azzurra et a été décisif aussi en demi-finale face à l'Espagne, arrêtant celui d'Alvaro Morata.