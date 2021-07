Euro-2021 : Des joueurs anglais visés par des insultes racistes après leur défaite en finale

L'attaquant anglais Marcus Rashford après son tir au but manqué lors de la finale de l'Euro au stade de Wembley à Londres, le 11 juillet 2021. © AFP

La police anglaise a ouvert une enquête après la publication de propos racistes sur les réseaux sociaux visant les trois joueurs anglais auteurs des tirs au but manqués lors de la finale de l'Euro-2021. Des insultes condamnées par la Fédération anglaise de football et le Premier ministre, Boris Johnson.





La Fédération anglaise de football s'est dite "consternée" et "dégoûtée" par les propos racistes publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Les trois joueurs visés par ces insultes sont ceux qui ont manqué leurs tirs au but lors de la finale de l'Euro-2021 perdue face à l'Italie, dimanche 11 juillet à Wembley.





Des insultes racistes dénoncées également par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans un tweet. "Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et non (victimes) d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes", a ainsi déclaré le dirigeant conservateur.

Le football anglais est confronté depuis plusieurs mois à un phénomène de racisme en ligne visant des joueurs après la défaite de leur club ou après des performances décevantes.







"Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir", a indiqué la Fédération anglaise de football sur son compte Twitter. "Nous soutenons nos joueurs", a-t-elle insisté.





Une enquête ouverte par la police de Londres





Les trois joueurs, entrés en cours de rencontre, ont manqué leur tentative de tirs au but, scellant la défaite de l'Angleterre face à l'Italie (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.) et brisant ainsi le rêve de tout un pays qui espérait décrocher un deuxième titre majeur, 55 ans après son succès à domicile dans la Coupe du monde 1966.





Dans un communiqué, la Fédération a rappelé qu'elle "condamne toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme diffusé sur les réseaux sociaux à l'encontre de certains des joueurs de l'Angleterre". "Nous disons de la façon la plus claire qui soit que quiconque est derrière des comportements aussi répugnants n'est pas bienvenu parmi les supporters de cette équipe".





La police de Londres a de son côté annoncé qu'elle était "en train d'enquêter" sur ces publications "insultantes et racistes" en ligne.





Les joueurs français eux aussi victimes d'insultes racistes





En mai, la Fédération anglaise de football avait appelé le gouvernement britannique à légiférer sans tarder pour obliger les réseaux sociaux à agir contre les insultes en ligne qui ont déjà visé par le passé Marcus Rashford.





Pour attirer l'attention sur ce racisme en ligne, la Fédération, les clubs de la Premier League, de la deuxième division et de la Super Ligue féminine, mais aussi des organisations représentant les joueurs, les arbitres et les entraîneurs, rejoints par la suite par d'autres sports comme le rugby ou le cricket, avaient décidé de ne pas alimenter leurs comptes sur les réseaux sociaux du vendredi 30 avril jusqu'au lundi 3 mai.





Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays concerné par ce genre d'affaire, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont eux aussi été victimes d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite de leur équipe face à la Suisse.