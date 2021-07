Euro-2021 : L'Angleterre étrille l'Ukraine et rejoint le Danemark en demi-finale

L'Angleterre a ouvert le score d'entrée face à l'Ukraine. © Ettore Ferrari, AFP

L'Angleterre a facilement disposé de l'Ukraine samedi à Rome en quarts de finale de l'Euro-2021. Elle rejoint le Danemark en demi-finale, vainqueur plus tôt de la République tchèque.





"Football is coming home". La ritournelle anglaise est plus que jamais d'actualité alors que les Anglais ont aisément dominé l'Ukraine lors de leur quart de finale à Rome samedi 3 juillet. Les Three Lions est donc la dernière équipe qualifiée pour les demi-finales qui auront lieu dans leur jardin de Wembley.





L'Angleterre a su se mettre dans de bonnes conditions en réalisant l'entame de match parfaite avec une ouverture du score via Harry Kane. Ce dernier est sollicité par Sterling dans le dos de la défense et trompe le gardien d'un tacle (4e, 1-0).





L'Ukraine réagit pour revenir dans le match. Yaremchuk le ballon dans la moitié de terrain adverse avant de se jouer de Stones et de rentrer dans la surface. Sa frappe du gauche est détournée par Pickford (17e).





Au fil des minutes, l'Ukraine semble prendre le contrôle du match. Exemple avec une combinaison côté gauche qui termine par un centre en retrait de Yaremchuk qui est repris par Yarmolenko et Zinchenko. Mount contre (37e). Ou lorsque Maguire repousse de la tête une passe lobée par-dessus la défense (44e).





De leur côté les Anglais ont quelques occasions de doubler la mise notamment grâce aux fulgurances de Sterling. Un de ses nombreux centres est mal renvoyé par Matvyenko. Rice récupère le ballon à l'entrée de la surface et décoche une puissante frappe du droit que Bushchan repousse difficilement (33e).





L'Angleterre détruit l'Ukraine en deuxième mi-temps





Les Three Lions débutent la deuxième mi-temps comme la première : par un but express d'un Harry. Cette fois, c'est Harry Maguire qui est trouvé par son coéquipier de Manchester United sur coup franc (46e, 2-0). Les Ukrainiens sont cueillis à froid et Harry Kane en profite quelques instants plus tard pour inscrire le but du KO sur un service de Shaw (50e, 3-0). Henderson y va de son but, son premier en sélection, sur un corner exécuté par Mount pour parachever la défaite ukrainienne (62e, 4-0).





Le score en reste là après une demi-heure tout en gestion des Anglais, où Gareth Southgate fait sortir ses cadres sous menace d'un carton et où la défense préserve la cage de Pickford, inviolée depuis le début du tournoi.