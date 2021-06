Euro-2021 : L'Espagne écrase la Slovaquie et file en huitièmes de finale, accompagnée de la Suède

Sarabia célèbre le 3e but de son équipe face à la Slovaquie, le 23 juin 2021, à Séville. © AFP

Dos au mur après deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), l'Espagne s’est rassurée en battant facilement la Slovaquie (0-5). Grâce à cette victoire, la Roja se qualifie pour les 8es de finale en terminant deuxième de son groupe.





Après un début d’Euro en demi-teinte et seulement deux points obtenus en deux rencontres, l’Espagne s’est relancée, mercredi 23 juin, dans la compétition en s’imposant face à la Slovaquie sur le score sans appel de 5 à 0. Devant son public de la Cartuja, à Séville, l'équipe dirigée par Luis Enrique a montré un meilleur visage et gagné son billet pour le prochain tour. Elle termine deuxième du groupe E, derrière la Suède, qui a battu la Pologne (3-2).





Bien consciente de l’enjeu, la Roja prend le match en main dès le début de la rencontre. Les Espagnols dominent, alors que les Slovaques peinent à sortir de leur milieu de terrain. À la 11e minute, un pénalty est sifflé pour l’Espagne après une faute sur Koke de Jakub Hromada. Alvaro Morata le frappe mais son tir est repoussé par Dubravka, parti du bon côté. La mauvaise série continue : les Ibériques avaient déjà manqué un pénalty contre la Pologne.





Les coéquipiers de Sergio Busquets continuent de pousser et monopolisent le ballon. C’est finalement à la 30e minute qu’ils ouvrent le score sur une énorme boulette du gardien slovaque. Après un tir de Pablo Sarabia qui trouve la barre, Martin Dubravka essaye d’écarter le danger de la main au-dessus du but, mais son geste n’est pas assuré. Le ballon termine au fond du filet.





Avant la pause, les Espagnols font même le break. Dans la foulée d’un corner mal repoussé par la Slovaquie, le Français naturalisé espagnol Aymeric Laporte reprend de la tête un centre de Gerard Moreno qu’il place dans la lucarne.





Des Slovaques aux abonnés absents





Le début de seconde période se déroule sur un faux rythme. Les Slovaques front preuve de meilleure volonté, mais sans réussir à se montrer dangereux. Les Espagnols observent et réussissent même à creuser un peu plus l’écart. À la 56e minute, Jordi Alba trouve Pablo Sarabia dans la surface qui n'a plus qu'à reprendre du gauche dans l'axe. Le gardien slovaque ne peut rien faire.





Complètement à l’agonie, les Slovaques subissent et ne proposent plus rien. Les Espagnols en profitent et se font plaisir. Pour son premier ballon, Ferran Torres reprend un centre de Pablo Sarabia d'une belle aile de pigeon et inscrit le quatrième but de son équipe (67e). La Repre lâche alors complètement la rencontre. L’Espagne aggrave même le score. Sur une tête de Pau Torres mal repoussé par le gardien slovaque, le défenseur Juraj Kucka marque contre son camp d’un tir à bout portant (71e).