Euro-2021 : La Finlande surprend le Danemark après le malaise de Christian Eriksen

Le défenseur finlandais Arajuuri devant le Danois Poulsen. (W. Rattay/Reuters)

La Finlande s'est imposée face au Danemark (1-0) pour sa première dans une grande compétition. Le match a été interrompu pendant 1h45 après le grave malaise de Christian Eriksen.





Ce premier match de l'Euro à Copenhague devait être une grande fête pour le Danemark et ses supporters. Mais cette rencontre à domicile face à la Finlande a bien failli virer au drame après le grave malaise subi par Christian Eriksen (voir c--dessous). L'état de santé du milieu offensif s'étant finalement stabilisé, la rencontre a repris deux heures plus tard et a tourné à l'avantage de la Finlande. L'équipe de Hradecky prend les devants dans le groupe B, en attendant le résultat du match entre la Belgique et la Finlande.





Le match : 0-1

Devant son public au Parken Stadium, le Danemark a rapidement imposé sa domination dans ce premier match de la poule B. Au bout d'un quart d'heure, les Finlandais ont montré des signes de souffrance, cantonnés à défendre avec un bloc bas très dense. Heureusement pour eux, leur portier a tenu la baraque (voir par ailleurs). Les Danois ont également manqué de réalisme, à l'image de Braithwaite, bien positionné (26e, 39e), mais incapable de trouver le cadre.





Après la reprise, le Danemark a continué à mettre une grosse pression sur le dos des Grands-Ducs. Mais c'est bien la Finlande qui a créé la surprise. Trouvé par Pukki entre deux défenseurs, Pohjanpalo a trompé de la tête Schmeichel (60e), auteur d'une faute de main. Un avantage qui aurait pu vite devenir caduc, mais Hojbjerg a complètement raté son penalty (74e), avant qu'Urunoen sauve les siens avec un tacle providentiel juste devant Olsen (81e).





Le fait : le match interrompu deux heures

Alors que la rencontre battait son plein, Christian Eriksen s'est tout d'un coup effondré en plein match, juste avant la mi-temps. Ses coéquipiers se sont précipités vers le milieu offensif danois, inerte au sol. Très vite, les médecins ont procédé à un massage cardiaque, avant d'utiliser un défibrillateur pour réanimer le joueur. Le champion d'Italie a finalement été aperçu réveillé et intubé sur une civière, puis transporté à l'hôpital dans un état stable. Presque deux heures après cette scène glaçante, les deux équipes ont finalement repris le chemin du terrain.





Le joueur : Hradecky, impérial