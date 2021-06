Euro-2021 : La France fait match nul avec le Portugal dans un match fou

Les attaquants Cristiano Ronaldo et Karim Benzema discutent à la fin de la 1ère mi-temps entre le Portugal et la France, lors de la 3e journée du groupe F à l'Euro 2020, le 23 juin 2021 à Budapest FRANCK FIFE POOL/AFP

Dans un match à trois pénaltys, la France a fait match nul face au Portugal 2 à 2. Un résultat qui offre aux Bleus la première place du groupe, grâce au match nul de l'Allemagne, accrochée par la Hongrie à domicile (2-2).





Phase de groupe de l'Euro-2021, clap de fin. Le groupe F a rendu son verdict, mercredi 23 juin. Avec une prestation sérieuse, la France a fait match nul face au Portugal 2 à 2. Un doublé de Benzema a répondu à un doublé de Cristiano Ronaldo. Dans l'autre match, l'Allemagne a été accrochée par la Hongrie (2-2) mais termine deuxième du groupe. Le Portugal est troisième, mais qualifié.





La France qui joue





Soucieux de se racheter après un match insuffisant face à la Hongrie (1-1), les Français entrent pleinement dans le match et prennent possession du ballon. Les Bleus – qui évoluent en blanc – cherchent la faille dans le bloc portugais sans réussir à la trouver. La première occasion est signée Kylian Mbappé. Parti dans le dos de la défense, le prodige de Bondy fait le choix de tirer sans s'avancer jusqu'au gardien. Rui Patricio repousse (16e).





Les Portugais ne s'affolent pas et profitent des imprécisions de la défense française. Sur une erreur de Varane, Ronaldo reprend de volée. Sa frappe passe à côté (19e).





Une nervosité qui finit par se payer. N'Golo Kanté commet la faute sur le remuant Renato Sanches, le Portugais le plus en vue de la première mi-temps. Moutinho centre vers les six mètres, Lloris manque totalement sa sortie et boxe la tête de Danilo. L'arbitre siffle un pénalty logique. Ronald transforme impeccablement (31e).





Les Français semblent sonnés et incapables de réagir. Signe d'impuissance, les cartons jaunes se multiplient à l'encontre d'Hernandez et, plus surprenant, sur Griezmann pour protestation. Dans le même temps, le Portugal joue libéré et manque de doubler la mise.





Le doublé de Benzema





Les Tricolores réagissent juste avant la mi-temps. Alerté en profondeur par une balle en cloche plein axe de Paul Pogba, Kylian Mbappé est séché par Semedo à l'entrée de la surface. Griezmann désigne Benzema pour tirer le pénalty. Contrairement à celui raté face au pays de Galles, cette fois, le Madrilène transforme (45e+2).





On dit souvent que marquer juste avant la mi-temps est un timing parfait. Benzema le prouve au tour des vestiaires. Paul Pogba le sert dans le dos de la défense et sa frappe croisée trompe Rui Patricio (47e). La VAR valide l'absence de hors-jeu.





Cependant, c'est mal de connaître Cristiano Ronaldo que de croire qu'il va abandonner là. Sur le coup d'envoi, il est trouvé dans le dos de la défense, mais sa tête passe à côté (49e). Puis, en provoquant côté gauche, il obtient un nouveau penalty qu'il transforme (60e). Un but qui lui permet d'égaler le record de meilleur buteur en sélection, jusqu'ici détenu par l'Iranien Ali Daei.





La France ne veut pas se contenter du match nul. Paul Pogba prend sa chance à 20 mètres. Rui Patricio se couche pour détourner, avant de sortir un nouvel arrêt devant Griezmann qui avait suivi (67e). Les 22 acteurs baissent de pied dans les dernières minutes, en raison d'un résultat qui satisfait tout le monde.





La France, première du groupe F, sera opposée à la Suisse lundi en huitièmes de finale à Bucarest. Le Portugal, finalement 3e, sera quant à lui opposé à la Belgique.





L'Allemagne accrochée





L'Allemagne s'est elle qualifiée pour les huitièmes dans la douleur, mercredi à Munich, en faisant match nul 2-2 face à une très coriace équipe de Hongrie.