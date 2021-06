Euro-2021 : Large vainqueur du pays de Galles, l'épopée du Danemark continue

Le joueur danois Kasper Dolberg célèbre son but contre le pays -de-Galles, le 26 juin 2021, en huitième de finale de l'Euro-2021. © Kenzo Tribouillard, AFP

Le Danemark est devenue la première nation à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro samedi. Les Danois ont battu le pays de Galles 4 à 0 grâce à un doublé de Dolberg et des buts de Maehle et de Braithwaite.





Le rêve danois continue. Les coéquipiers de Christian Eriksen ont fait honneur à leur meneur de jeu en se qualifiant pour les quarts de finale de l'Euro-2021 samedi 26 juin en battant 4 à 0 le pays de Galles.





Dans une Johan Cruyff ArenA acquise toute entière à la cause des Danois, les Scandinaves, qui évoluent en blancs, se jettent immédiatement à l'assaut du camp gallois. Les Dragons ne paniquent pas et finissent par se dégager du pressing du Danemark. Gareth Bale allume la première mèche. Son tir manque le cadre de peu (10e). Puis, sur un service du capitaine, Ramsey est trouvé à l'orée de la surface. Il enchaîne avec une frappe du droit qui est ralentie par un défenseur adverse. Schmeichel se saisie du ballon (14e).





Le Danemark semble en difficulté mais reste compact. Comme un symbole de l'extraordinaire solidarité qui lie les Danois depuis le malaise cardiaque de Eriksen lors du premier match, c'est Dolberg, qui remplace le buteur blessé Poulsen, qui ouvre le score. Aux 20 mètres, le Niçois fixe Mepham et enroule une superbe frappe du droit qui file au ras du poteau. Ward est battu sur sa gauche (1-0, 27e).





Le Danemark supérieur





Un but qui libère les énergies danoises. Dolberg manque le doublé quelques instants plus tard. Damsgaard se lance côté gauche. Il s'appuie sur Delaney puis centre. Au premier poteau, Dolberg tente un subtil extérieur du droit, mais Ward détourne (32e). Juste avant la mi-temps, Stryger Larsen délivre un nouveau centre. Le ballon est détourné par Braithwaite dans la course de Maehle. Excentré sur le flanc gauche, ce dernier tente la frappe dans un angle impossible (45e+1).





Au retour des vestiaires, les Gallois se montrent entreprenants mais se font punir sur leur première erreur. Braithwaite réalise un débordement côté droit avant de centrer dans la surface adverse. Neco Williams envoie son dégagement sur Dolberg qui n'en demandait pas tant pour doubler la mise (2-0, 47e).





À partir de cet instant, le match baisse d'intensité. Les Gallois, sonnés, peinent à réagir. Ils concèdent occasion sur occasion. À l'image de ces centre-tirs de Jensen qui trouve le poteau (64e) ou Ward (86e). Dans les derniers instants, Maehle inscrit le but du KO après un crochet qui laisse Davies par terre (3-0, 88e). Avant que Braithwaite n'achève le travail (4-0, 90e+6).