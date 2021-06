Euro-2021 : Le Danemark réussit l'exploit et se qualifie pour les 8es de finale

Mikkel Damsgaard célèbre son but face à la Russie avec Yussuf Poulsen. © Jonathan Nackstrand, AFP

Après l'arrêt cardiaque de leur meneur de jeu, les Danois ont rendu le plus beau des hommages à Christian Eriksen. Les Scandinaves se sont qualifiés pour les 8e de finale de l'Euro-2021 au terme d'un match fou contre la Russie. Ils se sont imposés sur le score de 1 à 4.





Le Danemark a pu compter sur sa bonne étoile. Après une entrée dans l'Euro marquée par l'émotion suite à l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, les Danois ont terminé la phase de poule sur un bonheur intense. Au terme d'une partie héroïque, ils ont réussi à venir à bout de la Russie (1-4) et à décrocher leur billet pour les 8es de finale.





Au coup de sifflet, les Danois le savent. Ils n’ont pas d’autre choix que d’attaquer. Après cinq minutes où les deux équipes se jaugent, ce sont eux qui poussent sous les yeux de 25 000 spectateurs, quasiment tous acquis à leur cause. Joakim Maehle et Martin Braithwaite tentent de faire sauter le verrou sur plusieurs centres, mais sans succès.





Mais la première occasion franche vient finalement des joueurs de Stanislav Tchertchessov. A la 18e minute, Aleksandr Golovine, après une accélération, tente sa chance aux abords de la surface d’un tir puissant, mais il bute sur le gardien danois qui détourne le ballon du pied.





Peu à peu, les Danois sont de plus en plus freinés par leurs adversaires bien regroupés. Les Russes cadenassent la rencontre et comptent sur des contre-attaques. Pierre-Emile Höjbjerg essaye d’enflammer le match avec une énorme frappe lointaine des 20 mètres (28e), mais cela passe juste à côté du but russe. Dix minutes plus tard, c’est finalement son coéquipier Mikkel Damsgaard qui trouve la solution. Avec un coup de canon dans l’axe à l’entrée de la surface, il trouve la lucarne adverse.





Au retour des vestiaires, les Scandinaves n’ont pas de temps à perdre. Ils doivent marquer un deuxième but pour garder des chances de qualification. Mais ce sont pourtant les Russes qui reviennent avec de meilleures intentions. Comme à leur habitude, ils proposent un jeu rugueux. Les duels se multiplient.





Poussés par leurs supporters





Mais Yussuf Poulsen ne comptent pas en rester là. Le joueur de Leipzig redonnent de l’allant aux Danois. En renard, il profite d’une énorme erreur du défenseur russe Roman Zobnin. Alors que ce dernier redonne en retraitpour son gardien, Safonov est pris à contre pied, Poulsen en profite et se retrouve seul face au portier russe. Il n'a plus qu'à armer sa frappe (59e) et permet à son équipe de faire le break.





Les Danois veulent y croire. Ils ont besoin de deux buts d’écart et d’une défaite de la Finlande dans l’autre rencontre. Mais la Sbornaïa ne craque pas. Les Russes reviennent au score grâce à un pénalty transformé par Artem Dziouba après un accrochagede Jannik Vestergaard sur Aleksandr Sobolev (70e).