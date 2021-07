Euro-2021 : Malgré un immense Schmeichel, l'Angleterre brise le rêve des Danois et file en finale

Avec l'appui de ses supporters, l'Angleterre de Raheem Sterling a vaincu le Danemark au bout de la prolongation (2-1 ap). Les hommes de Gareth Southgate affronteront l'Italie dimanche à Wembley.





L'Angleterre tient enfin sa finale d'Euro. Poussés en prolongation, les hommes de Gareth Southgate ont fini par vaincre le Danemark (2-1 a.p.) suite à un penalty d'Harry Kane que Kasper Schmeichel avait initialement repoussé.





À domicile et poussée par ses 5 000 supporters, l'Angleterre pousse en début de match et fait souffrir des Danois contraints de conserver un bloc bas et compact. Raheem Sterling multiplie les accélérations pour faire mal à la défense. Harry Kane accélère sur la droite, avant de chercher l'attaquant mancunien, qui est trop court pour reprendre (6e).





Le Danemark finit par s'extirper du pressing anglais. Pierre-Emile Höjbjerg tente sa chance de vingt mètres. La frappe termine sur Jordan Pickford qui relance mal. La seconde frappe danoise ne donne rien (15e).





Au fil des minutes, les Danois se montrent plus à l'aise et posent de plus en plus de difficultés aux Anglais. Sur un coup franc dans l'axe, Mikkel Damsgaard prend ses responsabilités et expédie par-dessus le mur une frappe limpide sous la transversale de Pickford. Les Three Lions encaissent leur premier but du tournoi et doutent (30e, 1-0).





Pas pour longtemps. Schmeichel réalise une parade à bout portant face à Raheem Sterling qui reprenait un centre venu de la droite (38e). L'Angleterre recolle ensuite en raison d'une erreur de Simon Kjaer. Harry Kane ouvre vers Bukayo Saka, qui centre à ras de terre dans la surface danoise. Sous la menace de Sterling, le capitaine danois envoie le ballon dans ses propres filets (39e, 1-1).





Au retour des vestiaires, Schmeichel sauve les siens. Sur u coup franc frappé depuis la droite par Mason Mount, le gardien danois détourne du bout du gant sur sa droite la reprise de la tête d'Harry Maguire (55e). Les Danois ont passé une deuxième mi-temps de souffrance résistant tant bien que mal jusqu'à la fin du temps règlementaire, notamment grâce à Kasper Schmeichel.





Ils cèdent finalement sur un énième ballon traînant dans leur surface. Leur latéral gauche Joakim Maehle, une des révélations du tournoi, se met à la faute en effleurant Raheem Sterling, danger n°1 des "Three Lions". Harry transforme en deux temps (104e) ce penalty généreux.





Les Anglais disputeront leur première finale d'un tournoi majeur depuis leur victoire lors du Mondial-1966, leur première dans un Euro, face à l'Italie, dimanche (21h00).





Exorcisme anglais





Pour soulever un premier trophée depuis 55 ans, ils devront effacer un autre de leur fantôme avec cette "Nazionale" qu'ils n'ont jamais battue dans un grand tournoi en quatre confrontations. Mais cet Euro, disputé quasi intégralement à domicile, ressemble de plus en plus à une séance d'exorcisme pour les Anglais.