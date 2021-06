Euro-2021 : Quelles sont les affiches des huitièmes de finale ?

Le trophée de l'Euro-2021, le 4 juin 2021, à Londres. © Niklas Halle'n, AFP

La phase de poules de l'Euro-2021 est terminée. On connait désormais les douze équipes qualifiées pour le huitièmes de finale. La France affrontera la Suisse. Des chocs auront notamment lieu entre la Croatie et l'Espagne, la Belgique et le Portugal, et l'Angleterre et l'Allemagne.





L'heure est venue de passer aux huitièmes de finale de l'Euro-2021. Les favoris de la compétition ont tenu leur rang. La France, l'Angleterre, le Portugal ou encore la Belgique se sont qualifiés pour le prochain tour. Les Bleus seront opposés à la Suisse. Les vice-champions du monde croates affronteront l'Espagne, tandis que la Belgique rencontrera le Portugal, vainqueur en titre, et que l'Angleterre fera face à l'Allemagne.





Le programme complet des huitièmes de finale





Samedi 26 juin





Pays de Galles - Danemark, à 18 h à Amsterdam





Italie - Autriche, à 21 h à Londres





Dimanche 27 juin





Pays-Bas - République Tchèque, à 18 h à Budapest





Belgique - Portugal, à 21 h à Séville





Lundi 28 juin





Croatie - Espagne, à 18 h à Copenhague





France - Suisse, à 21 h à Bucarest





Mardi 27 juin





Angleterre - Allemagne, à 18 h à Londres