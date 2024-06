Euro 2024: Comment sont désignés les adversaires des meilleurs troisièmes

Les confrontations en huitièmes de finale entre premiers de groupe et meilleurs troisièmes sont conditionnées à la liste des quatre groupes qui envoient trois équipes au tour suivant.







C'est l'un des inconvénients du passage à 24 équipes. Avec le système de qualification qui permet à quatre meilleurs troisièmes de poursuivre l'aventure, le tableau des huitièmes de finale de l'Euro 2024 manque de lisibilité. L'Allemagne, première équipe à s'être qualifiée, est certaine d'affronter le deuxième du groupe C (Angleterre/Danemark/Slovénie/Serbie). Mais l'Espagne, première du groupe B, ne sait pas si elle affrontera le meilleur troisième du groupe D, du groupe E ou du groupe F.













Bien que l'affaire ne soit pas simple, l'UEFA a tout prévu dans le règlement de la compétition. La désignation des confrontations impliquant un meilleur troisième se fait en fonction de la liste des quatre groupes qui envoient un troisième en huitièmes de finale. Quinze possibilités existaient au coup d'envoi de l'Euro.













Un exemple: si les meilleurs troisièmes sont des groupes B, D, E et F, alors le premier du groupe B affronte le troisième du groupe F (Turquie/Tchéquie/Géorgie). Mais si les meilleurs troisièmes sont issus des groupes A, C, D et E, alors l'Espagne se retrouve face au troisième du groupe E (Roumanie/Belgique/Slovaquie/Ukraine).













Pas d'incertitude pour les deux premières places du groupe D





En ce qui concerne l'équipe de France, il n'y a pas d'incertitude si la qualification se fait via les deux premières places du groupe D. Si les Bleus finissent leader, l'adversaire sera le deuxième du groupe F. S'ils terminent à la deuxième place, l'adversaire sera le deuxième du groupe E. Par contre, si les Bleus s'avèrent être un des meilleurs troisièmes, ils peuvent affronter les leaders du groupe B (Espagne), du groupe C ou du groupe E.













À la veille de la fin de la phase de groupes, certains appariements ne sont plus possibles. Sur les quinze possibilités, seulement six sont encore réalisables: ABDE, ACDE, ACDF, ACEF, ADEF, CDEF. Un écrémage lié au fait que la Croatie, troisième du groupe B, ne peut se qualifier que si les représentants du groupe C se ratent.