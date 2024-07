Euro 2024 : Jude Bellingham privé du quart de finale de l’Angleterre après un geste obscène ?

Jude Bellingham pourrait être privé du quart de finale de l’Angleterre contre la Suisse après un geste obscène lors de son but égalisateur, dimanche, face à la Slovénie (2-1 a.p).





L’Angleterre sera-t-elle privée de son héros ? Auteur d’un sublime retourné acrobatique, Jude Bellingham a égalisé au bout du temps additionnel, dimanche, contre la Slovaquie en 8e de finale de l’Euro 2024 (2-1 a.p). Un but venu d’ailleurs qui a permis à la sélection anglaise d’arracher la prolongation, où Harry Kane a offert la qualification à son équipe, et d’éviter une élimination prématurée. Et après sa réalisation miraculeuse, le joueur du Real Madrid n’a pas caché sa joie avec plusieurs célébrations, dont une qui a suscité la polémique.





Au moment de reprendre sa place, Jude Bellingham s’est fait remarquer avec un geste obscène en direction du banc slovaque. Selon les images d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a mimé un geste en plaçant l’une de ses mains au niveau de son entrejambe. Devant l’ampleur des réactions, le n°10 anglais a justifié son geste, assurant qu’il ne visait pas les Slovaques.

«Une blague privée en direction de quelques amis proches qui étaient présents au match. Rien que du respect pour la façon dont l’équipe de Slovaquie a joué ce soir», a-t-il posté sur compte X (anciennement Twitter). Mais Jude Bellingham encourt des sanctions, selon The Athletic. Le règlement de l’UEFA stipule que tout «geste obscène» ou toute «action offensante ou insultante» peut être sanctionné d’un carton rouge. La commission de discipline attend de prendre connaissance du rapport de l’arbitre et des délégués avant de se prononcer sur une éventuelle sanction.