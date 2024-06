Euro 2024 : l'Allemagne minée par la rivalité Neuer/Ter Stegen ?

À moins d'une semaine de l'ouverture de l'Euro 2024, l'Allemagne a bouclé sa préparation par une victoire sur la Grèce (2-1). Si Julian Nagelsmann a pu compter sur les retours des Madrilènes Toni Kroos et Antonio Rüdiger, absents contre l'Ukraine pour cause de finale de la Ligue des champions, une question cruciale demeure : la rivalité entre Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, et Marc-André ter Stegen, son homologue du FC Barcelone, pourrait-elle perturber le moral de la Mannschaft, qui est très attendue à domicile ?





Cette rivalité n'est pas nouvelle. Depuis des années, Manuel Neuer, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de sa génération, est l'incontournable dernier rempart de l'équipe d'Allemagne. Cependant, Marc-André ter Stegen, brillant avec le FC Barcelone, ne cache plus son impatience et sa frustration de ne pas obtenir plus de temps de jeu en sélection. La situation s'est compliquée après les décevantes campagnes de Coupe du monde 2018 et 2022, où l'Allemagne a été éliminée dès la phase de poules, et l'Euro 2020, où elle n'a pas dépassé les huitièmes de finale.





Julian Nagelsmann, qui a renouvelé sa confiance en Neuer pour ce tournoi, fait face à un dilemme. Neuer, malgré ses 38 ans, reste une figure emblématique et un leader dans le vestiaire. Son expérience et son charisme sont indéniables, mais ses performances récentes ont parfois été critiquées, notamment après sa longue absence due à une blessure. D'un autre côté, Ter Stegen, à 32 ans, est en pleine forme et a souvent été le sauveur de Barcelone en Liga et en Ligue des champions. Il est compréhensible que le portier catalan aspire à un rôle plus significatif en équipe nationale.





L'impact de cette rivalité sur la cohésion de l'équipe ne peut être négligé. Dans un contexte où la pression de jouer à domicile est immense et où les attentes sont élevées pour redorer le blason de la Mannschaft, des tensions internes pourraient être fatales. Les joueurs doivent faire front commun pour éviter une répétition des désillusions passées. La gestion de cette rivalité par Nagelsmann sera cruciale pour maintenir l'harmonie et la concentration au sein de l'équipe dans cet Euro à domicile.





L'Allemagne se trouve à un tournant décisif. Une performance convaincante à l'Euro 2024 pourrait non seulement raviver la fierté nationale, mais aussi marquer la fin d'une période tumultueuse pour la sélection. Cependant, si la rivalité entre Manuel Neuer et Marc André Ter Stegen n'est pas bien gérée, elle risque de miner les chances de succès de l'équipe.