Euro-2024: l'Espagne contre la Géorgie en huitièmes de finale

L'Espagne, triple championne d'Europe (1960, 2008, 2012) affrontera la Géorgie, qui dispute le premier Euro de son histoire, en huitièmes de finale de l'Euro-2024 dimanche (21h00) à Cologne, pour un choc entre l'un des favoris du tournoi et le petit Poucet.





A l'issue des derniers matches de la phase de groupes disputés mercredi soir, les autres affiches opposeront dans le haut du tableau l'Allemagne et le Danemark (samedi 21h00 à Dortmund), le Portugal et la Slovénie (lundi 21h00 à Francfort) et la France et la Belgique (lundi 18h00 à Düsseldorf).