Euro 2024 : L’Angleterre dévoile sa liste pour le tournoi en Allemagne

L'Angleterre a publié sa liste pour l'Euro 2024. Le sélectionneur Gareth Southgate s’est dit prêt à se lancer dans la compétition avec une équipe compétitive et ambitieuse. Placés dans le groupe C, les Three Lions affronteront la Slovénie, le Danemark et la Serbie.







Leur premier match contre la Serbie se tiendra le 16 juin à 21 heures. Il sera suivi par leur duel contre le Danemark le 20 juin à 18 heures. Ils clôtureront la phase de groupes contre la Slovénie le 25 juin à 21 heures. Une progression vers les huitièmes de finale est l'objectif clair pour cette équipe «déterminée».





La liste des joueurs sélectionnés :





Gardiens :





- Dean Henderson (Crystal Palace)





- James Trafford (Burnley)





- Jordan Pickford (Everton)





- Aaron Ramsdale (Arsenal)





Défenseurs :





- Jarrad Branthwaite (Everton)





- Lewis Dunk (Brighton)





- Joe Gomez (Liverpool)





- Marc Guéhi (Crystal Palace)





- Ezri Konsa (Aston Villa)





- Harry Maguire (Manchester United)





- John Stones (Manchester City)





- Jarell Quansah (Liverpool)





- Luke Shaw (Manchester United)





- Kieran Trippier (Newcastle)





- Kyle Walker (Manchester City)





Milieux :





- Jude Bellingham (Real Madrid)





- Conor Gallagher (Chelsea)





- Curtis Jones (Liverpool)





- Adam Wharton (Crystal Palace)





- James Maddison (Tottenham)





- Declan Rice (Arsenal)





- Kobbie Mainoo (Manchester United)





- Trent Alexander-Arnold (Liverpool)





Attaquants





- Jarrod Bowen (West Ham)





- Eberechi Eze (Crystal Palace)