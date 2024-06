Euro 2024 : L’Angleterre élimine la Slovaquie après prolongations

Après les qualification de la Suisse et de l'Allemagne, l'Angleterre et la Slovaquie se jouaient une place en quarts de finale, ce dimanche à Gelsenkirchen. Longtemps menés, les Three Lions ont tout renversé grâce une but sensationnel de Jude Bellingham, puis une réalisation de Harry Kane dans la prolongation (2-1). Grâce à ce succès laborieux, l'Angleterre affrontera la Nati au tour suivant.