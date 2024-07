Euro-2024: l'UEFA ouvre une enquête sur le Turc Demiral pour un geste controversé

L'UEFA a annoncé mercredi ouvrir une enquête sur le "comportement inapproprié potentiel" du défenseur turc Merih Demiral lors du 8e de finale de l'Euro-2024 mardi contre l'Autriche (2-1), durant lequel il a inscrit un doublé.







Demiral lui-même a posté sur son compte X une photo de lui levant les bras pour célébrer l'un de ses buts, et effectuant avec ses mains le signe des "Loups gris", un groupe de l'extrême droite turque. L'image est largement relayée sur les réseaux sociaux.





Un "enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline" a été nommé, et de plus amples informations sur ce dossier suivront, indique l'UEFA dans son communiqué.





"Le symbole des extrémistes de droite turcs n'a rien à faire dans nos stades", a réagi sur X Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur.





"Utiliser l'Euro de foot comme plateforme pour le racisme est totalement inacceptable. Nous attendons que l'UEFA enquête sur le cas et examine des sanctions", a-t-elle ajouté.