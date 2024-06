EURO 2024: LA COLÈRE DU BELGE AMADOU ONANA, CONFONDU AVEC LE CAMEROUNAIS ANDRÉ ONANA

Après la défaite de la Belgique face à la Slovaquie lundi soir (0-1) à l'Euro 2024, Amadou Onana s'est emporté contre un journaliste qui l'a prénommé André, comme le gardien de Manchester United.







Une défaite qui fait mal. Lundi soir, la Belgique a manqué son entrée en lice à l'Euro en s'inclinant à la surprise générale face à la Slovaquie (0-1) dans le groupe E. Une défaite malgré plusieurs occasions et deux buts refusés après l'intervention de l'assistance vidéo. C'est donc logiquement dépité qu'Amadou Onana s'est présenté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes.





L'un d'entre eux s'est attiré les foudres du joueur d'Everton, confondu avec... André Onana, le gardien camerounais de Manchester United. "Je ne m’appelle pas André", a rétorqué le milieu belge en anglais.









De Bruyne également furieux





Ce même journaliste a visiblement passé une soirée compliquée, puisque quelques minutes plus tôt, Kévin De Bruyne l'a également snobé, alors qu'il voulait lui poser une question en anglais. Le joueur de Manchester City a haussé les sourcils, soufflant "oh, ok", avant de quitter la zone mixte sans donner la moindre explication.