Euro-2024 : La Pologne dévoile sa liste des joueurs préconvoqués

Le sélectionneur Michael Probierz a révélé la liste des 29 joueurs préconvoqués pour représenter la Pologne lors de l'Euro 2024. Cette sélection met en lumière un groupe riche en talents et en expérience, composé de joueurs évoluant principalement dans les plus grands clubs européens.







Parmi les joueurs clés, Robert Lewandowski, l'attaquant prolifique du FC Barcelone, demeure la figure de proue de l'équipe nationale polonaise. Sa capacité exceptionnelle à marquer des buts en fait un atout majeur pour la sélection. À ses côtés, le gardien Wojciech Szczesny et l'attaquant Arkadiusz Milik, tous deux joueurs de la Juventus Turin, apportent une solidité et une expérience précieuses. Le milieu de terrain Piotr Zielinski, pilier du Napoli, complète ce noyau de joueurs de premier plan, renforçant l'équipe avec sa vision du jeu et sa créativité





Sur les 29 joueurs préconvoqués, 25 évoluent dans des championnats étrangers, soulignant la dimension internationale de l’équipe polonaise. Ces joueurs, dispersés principalement en Italie, en Espagne et en Allemagne, apportent une diversité d’expériences et de styles de jeu. Cette présence internationale témoigne de la qualité et de la compétitivité des footballeurs polonais sur la scène européenne.





La liste des préconvoqués





Gardiens

- Wojciech Szczesny (Juventus/Ita)

- Marcin Bulka (Nice/Fra)

- Lukasz Skorupski (Bologne/Ita)

- Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice)





Défenseurs :

- Jan Bednarek (Southampton/Ing)

- Bartosz Bereszynski (Empoli/Ita)

- Pawel Bochniewicz (Heerenveen/Hol)

- Pawel Dawidowicz (Vérone/Ita)

- Jakub Kiwior (Arsenal/Ing)

- Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern/Ale)

- Bartosz Salamon (Lech Poznan)

- Sebastian Walukiewicz (Empoli/Ita)





Milieux :

- Przemyslaw Frankowski (Lens/Fra)

- Kamil Grosicki (Pogon Szczecin)

- Jakub Moder (Brighton/Ing)

- Jakub Piotrowski (Ludogorets/Bul)

- Taras Romanczuk (Jagiellonia)

- Bartosz Sliz (Atalanta/Ita)

- Damian Szymanski (AEK/Gre)

- Sebastian Szymanski (Fenerbahce/Tur)

- Michal Skoras (Club Brugge/Bel)

- Kacper Urbanski (Bologne/Ita)

- Nicola Zalewski (Roma/Ita)

- Piotr Zielinski (Naples/Ita)





Attaquants :

- Adam Buksa (Antalyaspor/Tur)

- Robert Lewandowski (FC Barcelone/Esp)

- Arkadiusz Milik (Juventus/Ita)

- Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir/Tur)

- Karol Swiderski (Vérone/Ita)