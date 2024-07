Euro 2024: la stat qui fait très peur à l'Espagne avant le quart contre l'Allemagne

L'Espagne, auteure d'un sans-faute depuis le début de l'Euro, affrontera vendredi l'Allemagne lors du premier quart de finale (18h). Problème: la Roja n'a jamais battu le pays hôte d'une grande compétition internationale.





Quatre victoires en quatre matchs, des buts, un collectif séduisant, et la faveur des bookmakers. Sur le papier, l'Espagne a de quoi aborder son choc contre l'Allemagne, vendredi en quart de finale de l'Euro 2024 (18h), avec confiance. Ce que la Roja fait d'ailleurs, si l'on s'en fie aux déclarations un brin arrogantes de son sélectionneur Luis de la Fuente ou de Joselu, qui espère envoyer Toni Kroos à la "retraite" dès cette semaine. Mais chez certains observateurs, un petit vent de panique se fait sentir. A cause... d'une terrible statistique. Voire d'une "malédiction".





En effet, la Roja va affronter vendredi le pays hôte d'une grande compétition internationale (Euro et Coupe du monde) pour la dixième fois de son histoire. Or, elle n'a jamais réussi à gagner un seul des neuf premiers matchs du genre.





Jamais neuf sans dix?

Cette série noire a débuté lors du Mondial 1934, avec une défaite en quart de finale contre l'Italie à Florence, en match à rejouer (1-0). Pour ne jamais s'arrêter. Ont suivi une raclée contre le Brésil au Maracana de Rio en poule finale du Mondial 1950 (6-1), un nul synonyme d'élimination contre l'Italie à Florence au premier tour de l'Euro 1980 (0-0), une défaite contre la France au Parc des Princes en finale de l'Euro 1984 (2-0) avec la fameuse "Arconada", un revers contre l'Allemagne de l'Ouest à Munich au premier tour de l'Euro 1988 (2-0), une défaite aux tirs au but contre l'Angleterre à Wembley en quart de finale de l'Euro 1996 (0-0, 4 tab 2), une élimination aux tirs au but contre la Corée du Sud à Gwangju lors du Mondial 2002 (0-0, 5 tab 3), une défaite contre le Portugal à Lisbonne au premier tour de l'Euro 2004 (1-0), et une nouvelle élimination aux tirs au but contre la Russie à Moscou dès les huitièmes de finale du Mondial 2018 (1-1, 4 tab 3).