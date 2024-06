Euro 2024 : « Tacler Mbappé au tibia », la Fédé belge s’excuse après une vidéo

Ca n'avait pas fait un énorme scandale non plus, où alors on est passé à côté, mais la Fédération belge a tout de même tenu à présenter ses excuses ce samedi après la diffusion d’une vidéo vendredi sur ses réseaux sociaux en marge du 8e de finale à venir contre l'équipe de France. On y voyait l’humoriste Pablo Andres, avec qui l’Union royale belge travaille régulièrement, chanter en compagnie du milieu de terrain Amadou Onana : « Qui c’est qui taclera / Mbappé au tibia ? / C’est Amadou Onana. »





De quoi hérisser les poils de certains en France, apparemment. Alors juste avant la prise de parole de Johan Bakayoko, ce samedi en conférence de presse, le responsable presse de la délégation Stefan Van Loock a souhaité clore le débat, comme le rapporte le journal La Libre.





« Je voudrais faire un petit commentaire sur la vidéo postée hier comme quoi il fallait tacler Mbappé au tibia. Nous avons déjà travaillé plusieurs fois avec Pablo Andres. Et à chaque fois, c’est dans un but humoristique. Dans ce cas, c’était censé être humoristique, mais ça n’était pas le cas, a-t-il déclaré devant les journalistes présents. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont pu être offensés par cette vidéo, que nous avons retirée. De notre côté, l’affaire est terminée. »