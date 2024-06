EURO 2024 : LE MESSAGE FORT DE CRISTIANO RONALDO AVANT L'ENTRÉE EN LICE DU PORTUGAL

Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Portugal, va disputer son sixième Euro ce soir contre la République tchèque.











Une fois encore, Cristiano Ronaldo va entrer dans l'histoire ce mardi puisqu'il va débuter sa sixième campagne d'Euro à l'occasion de la rencontre entre le Portugal et la République tchèque. L'occasion pour lui de rêver à nouveau très grand après les victoires en 2016 et en 2019 à l'Euro et en Ligue des Nations. En larmes en 2022 après la défaite contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, le quintuple Ballon d'or a désormais repris du poil de la bête et vise un deuxième titre de champion d'Europe.





CR7 a hâte de débuter !