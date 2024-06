EURO 2024 : LE PALMARÈS COMPLET DEPUIS 1960

Avec trois sacres, l’Espagne et l’Allemagne sont les deux nations les plus titrées à l’Euro devant la France et l’Italie (2 titres). Voici le palmarès complet de la compétition.





LE PALMARÈS COMPLET

2020 : Italie (1-1, 3 tab 2 contre l’Angleterre)





2016 : Portugal (1-0 a.p contre la France)





2012 : Espagne (4-0 contre l’Italie)





2008 : Espagne (1-0 contre l’Allemagne)





2004 : Grèce (1-0 contre le Portugal)





2000 : France (2-1 a.p contre l’Italie)





1996 : Allemagne (2-1 a.p contre la République tchèque)





1992 : Danemark (2-0 contre l’Allemagne)





1988 : Pays-Bas (2-0 contre l’URSS)





1984 : France (2-0 contre l’Espagne)





1980 : RFA (2-1 contre la Belgique)





1976 : Tchécoslovaquie (2-2, 5 tab 3 contre la RFA)





1972 : RFA (3-0 contre l’URSS)





1968 : Italie (2-0 contre la Yougoslavie)





1964 : Espagne (2-1 contre l’URSS)