Euro 2024 : Le Top 10 des joueurs les mieux payés, deux Serbes dans le Top 5 !

L’Euro 2024 a débuté en fanfare avec le festival de l’Allemagne à domicile et des stars qui répondent déjà présentes pour ce rendez-vous incontournable de la planète foot. L’occasion de lister les participants à ce championnat d’Europe qui gagnent le plus à la fin du mois. Et dans le Top 10, deux joueurs sortent clairement de nulle part.







C’est un classement étonnant. Très étonnant, même, au regard du nombre de stars qui participent à cet Euro 2024. De Toni Kroos (Allemagne) à Luka Modric (Croatie), en passant par Antoine Griezmann (France), Kevin de Bruyne (Belgique) ou encore Rodri (Espagne). Aucun des joueurs XXL cités ici ne fait partie du Top 10 des mieux payés de la compétition… Aucun ! Il faut dire que l’Arabie Saoudite a profondément chahuté l’échiquier du football européen en proposant des salaires XXL. Ce qui permet notamment à deux joueurs Serbes de faire partie du Top 10 !













Mitrovic dans le Top 5





Sans grande surprise, la tête d’affiche du championnat saoudien caracole en tête de ce Top 10 des joueurs les mieux payés de l’Euro 2024. Il s’agit de Cristiano Ronaldo (Portugal), dont les revenus sont estimés à 200 millions d’euros par saison. Le Français Kylian Mbappé est loin derrière, avec 72 millions d’euros par saison. Mais il est loin devant le troisième, Robert Lewandowski, l’attaquant polonais du FC Barcelone. Un podium sans surprise. Le reste l’est un peu plus puisqu’à la 4e place, on retrouve l’attaquant serbe Aleksandar Mitrovic, grassement rémunéré à hauteur de 25 millions d’euros ! Sergej Milinkovic-Savic lui emboite le pas, à la 5e place, aux côtés des Français N’Golo Kanté et Ousmane Dembélé, et de l’Anglais Harry Kane. Seulement 9e, la star du Real Madrid Jude Bellingham ferme la marche avec Aymeric Laporte, dernier invité surprise de ce classement.





1- Cristiano Ronaldo (Portugal, Al-Nassr) : 200 M€

2- Kylian Mbappé (France, PSG – Real Madrid) : 72 M€

3- Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone) : 27 M€

4- Aleksandar Mitrovic (Serbie, Al Hilal) : 25 M€

5- Sergej Milinkovic-Savic (Serbie, Al Hilal) : 25 M€

6- N’Golo Kanté (France, Al Ittihad) : 25 M€

7- Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich) : 25 M€

8- Ousmane Dembele (France, PSG) : 25 M€

9- Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid) : 25 M€