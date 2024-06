Ca a été dur, mais grâce à Gakpo et Weghorst, les Pays-Bas évitent le piège polonais, et prennent la tête du groupe D. Mettant ainsi la pression sur la France, qui affrontera lundi l'Autriche. La Pologne a cru longtemps tenir le 1-1, et aurait même pu prendre l'avantage, mais Verbruggen a réalisé un match solide.