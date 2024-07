Euro-2024: les Pays-Bas, séduisants, retrouvent les quarts de finale

Les Pays-Bas se sont aisément qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro-2024 après leur large succès (3-0) contre la Roumanie mardi à Munich, au terme d'une prestation convaincante.





Les Néerlandais, emmenés par leurs attaquants Cody Gakpo et Donyell Malen buteurs, vont retrouver les quarts de la compétition pour la première fois depuis 2008 et affronteront le vainqueur du dernier huitième de finale entre l'Autriche et la Turquie dans la soirée à Leipzig (21h00).





Les Roumains, qui avaient terminé premiers de leur groupe E devant la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine, n'ont pas confirmé la bonne impression laissée. Ils ont rapidement été refroidis par les coéquipiers de Gakpo, qui a donné le "la" de la domination néerlandaise après le quart d'heure de jeu.





A la 20e minute, l'attaquant de Liverpool, servi sur sa gauche par Xavi Simons, a remporté son duel devant Andrei Ratiu sur le côté gauche, avant de tromper Florin Nita.





Il s'agit du troisième but dans la compétition de Gakpo, meilleur buteur de l'Euro avec le Géorgien Georges Mikautadze, l'Allemand Jamal Musiala et le Slovaque Ivan Schranz.





Il aurait même pu s'offrir un doublé, et le break, à l'heure de jeu mais son but était justement annulé pour une position de hors-jeu.





Alors il s'est mué en passeur décisif après un petit numéro sur son côté gauche, à la suite duquel il a servi Malen, auteur du 2-0 (83e). Ce même Malen, entré en jeu après la pause, s'est offert un doublé en toute fin de rencontre (90+3) pour sceller un succès mérité pour les Oranje.





Car avant cela, la rencontre n'avait été qu'une succession d'inspirations offensives des Néerlandais qui ont multiplié les occasions.





La tête de Stefan De Vrij passait de peu à côté (26e), Radu Dragusin s'offrait un tacle salvateur devant Memphis (31e) alors que Xavi Simons manquait sa frappe avant la pause.





En seconde période, ni Virgil Van Dijk (58e), ni Gakpo en solitaire (62e), ni Memphis (68e) - auteur d'un très bon match - sur coup franc, ou encore Joey Veerman (73e) n'avaient trouvé la solution.