Euro-2024: Nagelsmann nomme un groupe de 27 joueurs, sans Hummels ni Brandt, avec Kroos et Gündogan





Le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann a nommé un groupe de 27 joueurs pour préparer l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) à domicile, dans lequel figurent Toni Kroos ou le capitaine Ilkay Gündogan, mais pas Mats Hummels ni Julian Brandt.





A l'issue des matches de préparation contre l'Ukraine le 4 juin à Nuremberg et la Grèce le 7 juin à Mönchengladbach, Julian Nagelsmann devra donner une liste de maximum 26 joueurs à l'UEFA (date limite le 7 juin à minuit).





L'Allemagne débute "son" Championnat d'Europe le 14 juin à Munich contre l'Ecosse, avant d'affronter la Hongrie le 19 juin à Stuttgart et la Suisse le 23 juin à Francfort.





La totalité de la liste a été présentée en début d'après-midi lors d'une conférence de presse à Berlin, mais 18 noms avait déjà été annoncés entre dimanche soir (Nico Schlotterbeck le premier) et mercredi soir (Florian Wirtz le dernier), via les médias, les réseaux sociaux, ou des affichages dans des espaces publics.





Parmi les neuf noms qui n'avaient pas encore été dévoilés figurent les milieux de terrain du Real Madrid Toni Kroos et du Bayern Jamal Musiala, ou encore les gardiens de but du FC Barcelone Marc-André ter Stegen et de Stuttgart, Alexander Nübel.





La sélection du capitaine de la Mannschaft Ilkay Gündogan avait été révélée sur des panneaux publicitaires à Alexanderplatz, l'une des place célèbres de la capitale berlinoise.





"Nous n'allons pas changer dix ou cinq joueurs. Peut-être un ou deux, si personne ne se blesse", avait annoncé fin mars le sélectionneur Julian Nagelsmann, après une fenêtre internationale au cours de laquelle il avait fait des choix forts, laissant à la maison plusieurs cadres dont Leon Goretzka ou Mats Hummels.





Les aventures européennes au long cours du Bayern Munich et surtout du Borussia Dortmund n'ont pas fait bouger Nagelsmann de sa ligne. Ainsi, Hummels, Julian Brandt ou encore Karim Adeyemi, artisans du parcours de Dortmund jusqu'en finale de la C1 le 1er juin contre le Real Madrid, ne disputeront pas l'Euro-2024. Un seul joueur du BVB, le défenseur Nico Schlotterbeck, intègre la liste par rapport à mars.





De même, Goretzka, qui avait perdu sa place de titulaire au Bayern pour la demie retour de C1 à Madrid (défaite 2-1 et élimination) au profit d'Aleksandar Pavlovic, doit laisser sa place à cet espoir (20 ans le 3 mai) pour l'Euro.





. La liste des 27

Gardiens de but (4): Oliver Baumann (Hoffenheim/GER/0 sélection), Manuel Neuer (Bayern Munich/GER/117), Alexander Nübel (Stuttgart/GER/0), Marc-André ter Stegen (Barcelone/ESP/40)





Défenseurs (9): Waldemar Anton (Stuttgart/GER/1), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/GER/14), Joshua Kimmich (Bayern Munich/GER/84), Robin Koch (Eintracht Francfort/GER/8), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/GER/2), David Raum (RB Leipzig/GER/20), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP/68), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/GER/11), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/GER/23)





Milieux de terrain (8): Robert Andrich (Bayer Leverkusen/GER/3), Chris Führich (Stuttgart/GER/3), Pascal Gross (Brighton/ENG/5), Ilkay Gündogan (Barcelone/ESP/75), Toni Kroos (Real Madrid/ESP/108), Jamal Musiala (Bayern Munich/GER/27), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich/GER/0), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER/16)





Attaquants (6): Maximilian Beier (Hoffenheim/GER/0), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund/GER/15), Kai Havertz (Arsenal/ENG/44), Thomas Müller (Bayern Munich/GER/128), Leroy Sané (Bayern Munich/GER/59), Deniz Undav (Stuttgart/GER/1)