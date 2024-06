Euro-2024: "J'ai toujours été pro-Messi", lance un Tchèque avant d'affronter Ronaldo

"J'ai toujours été dans les pro-Messi", a déclaré samedi avec malice l'attaquant de la République Tchèque Mojmir Chytil, qui affrontera Cristiano Ronaldo mardi à Leipzig (21h00) pour son premier match de l'Euro-2024.





Ultra favori du groupe F qui compte aussi la Géorgie et la Turquie, le Portugal "est une équipe qui regorge de stars et nous devons donc nous préparer du mieux possible", a dit le joueur du Slavia Prague, en conférence de presse à leur camp de base de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.





Redoute-t-il Cristiano Ronaldo, 39 ans? "J'ai toujours été dans les pro-Messi", a souri Chytil, avant de préciser à propos du quintuple Ballon d'Or: "Mais Ronaldo a eu une carrière exceptionnelle, l'une des meilleures de tous les temps, j'ai vraiment hâte de ce match, et peut-être qu'on pourra lui donner un petit goût amer à la fin".





Son comparse le défenseur David Zima, a un autre avis:"CR7 est le meilleur joueur du monde, et c'est toujours vrai aujourd'hui", a-t-il assuré.





Mais "beaucoup des joueurs portugais seraient dans notre +onze+ de départ", a-t-il concédé, citant "Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Rafael Leao".





"On croit en nous, on veut vraiment gagner ce match, même si un match nul pourrait être un résultat acceptable aussi", a ajouté Zima.





