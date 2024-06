EURO 2024: SANS MBAPPÉ, L'ÉQUIPE DE FRANCE NE GAGNE PAS





Les Bleus n'ont plus disputé un match de phase finale depuis huit ans sans Kylian Mbappé. Depuis, le capitaine des Bleus a manqué quelques titularisations. Avec un bilan négatif.





La durée d'indisponibilité de Kylian Mbappé n'est pas tout à fait établie à la suite de sa fracture du nez contre l'Autriche (1-0), mais il semble acquis que l'équipe de France se passera de lui pendant au moins un match durant cet Euro 2024. Une absence qui s'avère inédite, car l'attaquant du Real Madrid (79 sélections, 47 buts) n'a encore jamais manqué le moindre rendez-vous de phase finale de grande compétition internationale. En effet, la dernière fois que les Bleus ont dû faire sans lui pendant 90 minutes... c'était en finale de l'Euro 2016 contre le Portugal au Stade de France.





Cela étant, Kylian Mbappé n'avait disputé que la dernière demi-heure du troisième match de groupe de la Coupe du monde 2022 contre la Tunisie. Une entrée qui n'avait pas permis aux Bleus d'éviter la défaite 1-0 dans ce match marqué par l'égalisation dans les arrêts de jeu invalidée dans des circonstances improbables.





Plus récemment, en amical, éliminatoires ou Ligue des nations, l'équipe de France a joué quelques matchs sans Kylian Mbappé titulaire au coup d'envoi. Il n'y a aucune victoire: 0-0 contre le Canada le 9 juin (16 minutes), 2-2 contre la Grèce le 21 novembre (26 minutes, 1 passe décisive), 1-2 contre l'Allemagne le 12 septembre. Idem quelques mois avant le Mondial 2022 au Qatar: 1-1 contre l'Autriche (27 minutes) et 1-1 contre la Croatie.