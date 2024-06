Euro 2024: sélectionné à 16 ans par l'Espagne, Yamal a apporté ses devoirs et suit des cours en visio

Sélectionné dans l'équipe d'Espagne pour l'Euro 2024, Lamine Yamal se trouve déjà en Allemagne pour la préparation de la Roja. En-dehors des entraînements, le phénomène de 16 ans doit également boucler son année scolaire pour ne pas redoubler.





La France a Warren Zaïre-Emery, obligé de demander une dérogation pour passer son baccalauréat en septembre. L'Espagne, elle, possède aussi un monstre de précocité dans le groupe appelé pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne du 14 juin au 14 juillet: Lamine Yamal. Et comme le milieu des Bleus et du PSG, le phénomène ibérique a vu le tournoi continental le pousser à quelques ajustements au niveau scolaire.





Interrogé ce mardi par le journal AS depuis le camp de base de la Roja en Allemagne, Lamine Yamal a confirmé qu'il restait un élève assidu malgré son quotidien de joueur de football professionnel.





"J'ai apporté mes devoirs car je suis en quatrième année d'ESO", a indiqué le prodige du Barça et de l'équipe d'Espagne. "J'ai des cours via le web et je me débrouille bien. J'espère que le professeur ne m'interrogera pas."





Yamal va devoir se concentrer sur le groupe de la mort à l'Euro





Lamine Yamal semble satisfait de ses performances scolaires mais le nouveau joyau du football espagnol ne peut se relâcher. A la fin de sa quatrième année d'ESO, sorte de seconde en France, il pourra ainsi être diplômé et accéder à des classes spécialisées du lycée pour y préparer son bachillerato (équivalent du baccalauréat). Mais contrairement à la France, cette quatrième année d'ESO ne s'achèvera pas par des épreuves et sera évaluée en contrôle continu. Voilà qui explique bien l'assiduité de Lamine Yamal dans ses devoirs malgré le début de l'Euro.





Ses professeurs lui accorderont peut-être un peu de répit dans les jours à venir. Samedi, à seulement 16 ans, Lamine Yamal pourrait débuter le choc de la phase de poules entre la Roja et la Croatie (18h).





A quelques semaines de son prochain anniversaire, il le fêtera le 13 juillet à la veille de la finale, l'ailier du Barça semble sur le point de devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro devant le Polonais Kacper Kozlowski et l'Anglais Jude Bellingham (durant l'Euro 2021).