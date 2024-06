EURO 2024: SOUTHGATE RISÉE DE L'ANGLETERRE APRÈS LE NUL CONTRE LE DANEMARK ET SES EXPLICATIONS LUNAIRES





Gareth Southagte, sélectionneur de l’Angleterre, est fortement moqué sur les réseaux sociaux et critiqué par les consultants pour ses choix tactiques, le jeu ennuyeux des Three Lions et ses justifications tactiques.





Une courte victoire contre la Serbie (1-0), puis un nul sans idée face au Danemark (1-1). L’Angleterre, citée parmi les grands favoris à l’Euro 2024, est bien partie pour se qualifier en huitièmes de finale mais ne convainc ni ses supporteurs, ni les observateurs. Et comme souvent, Gareth Southgate est dans le viseur. Régulièrement décrié depuis sa prise de fonction en 2016, le sélectionneur anglais inquiète les consultants par ses choix et le message qu’il transmet à ses troupes.





Les marques sans pitié





"Southgate n’arrive tout simplement pas à tirer le meilleur parti des meilleurs joueurs anglais", a démarqué Alan Shearer, ancien buteur des Three Lions. "C’est inquiétant et Gareth va devoir répondre à de sérieuses questions." "C'est un gros test pour Gareth, on dirait qu'il réfléchit trop", ajoute Roy Keane alors que Gary Lineker attend une plus grande exigence de l’ancien défenseur avec ses joueurs, notamment Harry Kane. "Il a besoin que son manager lui en demande plus. Je m’y attendrais si j’avais fait ce genre de performance", a lancé l’ancien attaquant de Leicester.





Des remarques sans animosité et bien moins cruelles que les moqueries dont Southgate est la cible sur les réseaux sociaux. Plusieurs marques ont ironisé sur la stratégie du technicien anglais à l’instar de la chaine de Domino’s Pizza montrant une scène de chaos en cuisine derrière la légende: "Si Southgate gérait un Domino’s".





Les sites de paris en ligne s’en donnent aussi à cœur joie en imaginant la réaction impassible de Gareth Southgate devant Cole Palmer, 27 buts cette saison mais toujours pas utilisé à l’Euro.





D’autres s’attardent sur certains de ses choix tactiques, comme celui d’aligner le latéral droit, Trent Alexander-Arnold, au milieu de terrain.





Le jeu ennuyeux des Anglais inspirent aussi les utilisateurs, comme son supposé manque d’idée et son plan qui reposerait uniquement sur le talent de Jude Bellingham. Sa phrase sur le flop de Manchester City Kalvin Phillips ("Nous savons que n’avons pas de remplaçant naturel à Kalvin Phillips") est abondamment commentée.