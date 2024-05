Euro 2024 : Thibaut Courtois absent de la liste de la Belgique

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, ne figure pas dans la liste des 25 joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco pour représenter la Belgique à l’Euro 2024. Cette absence inattendue a suscité de vives réactions parmi les supporters et les observateurs du football, d'autant plus que Courtois est largement considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde.







La relation entre Thibaut Courtois et Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, est marquée par des tensions depuis quelques années. En effet,la situation s'est aggravée lorsque Tedesco a décidé de retirer le brassard de capitaine à Courtois au profit de Kevin De Bruyne. Une décision que le gardien n'a jamais réellement acceptée, créant un fossé entre lui et l'équipe nationale. Les tensions ont progressivement éloigné Courtois des Diables Rouges, jusqu'à sa non-sélection pour l'Euro 2024.











La liste des 25





Gardiens :

- Koen Casteels (Wolfsburg)

- Thomas Kaminski (Luton Town)

- Matz Sels (Nottingham Forest)





Défenseurs :

- Timothy Castagne (Fulham)

- Maxim De Cuyper (FC Bruges)

- Zeno Debast (Anderlecht)

- Wout Faes (Leicester)

- Thomas Meunier (Trabzonspor)

- Arthur Theate (Rennes)

- Jan Vertonghen (Anderlecht)





Milieux :

- Kevin De Bruyne (Manchester City)

- Orel Mangala (Lyon)

- Amadou Onana (Everton)

- Youri Tielemans (Aston Villa)

- Arthur Vermeeren (Atletico Madrid)

- Aster Vranckx (Wolfsburg)

- Axel Witsel (Atletico Madrid)





Attaquants :

- Johan Bakayoko (PSV Eindhoven)

- Yannick Carrasco (Al-Shabab)

- Charles De Ketelaere (Atalanta)

- Jérémy Doku (Manchester City)

- Romelu Lukaku (AS Rome)

- Dodi Lukebakio (FC Séville)

- Loïs Openda (RB Leipzig)

- Leandro Trossard (Arsenal)