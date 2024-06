EURO 2024 : UN ACCROCHAGE ENTRE DEUX JOUEURS ALLEMANDS À L’ENTRAÎNEMENT

Adversaires en finale de Ligue des champions, Antonio Rüdiger et Niclas Füllkrug ont eu une altercation houleuse lors d’un entraînement ouvert au public avec l’Allemagne. Une image peu rassurante avant le coup d’envoi de l’Euro.





La pression est-elle trop forte pour la Mannschaft avant le coup d’envoi de son Euro (14 juin-14 juillet) ? Ces dernières années, l’équipe de football allemande connaît certaines difficultés, notamment depuis son élimination dès les poules lors de la Coupe du monde 2022. Depuis, la Mannschaft enchaîne les résultats décevants. En 2023, sur ses onze rencontres, l’Allemagne n’a remporté que trois matches seulement (six défaites et deux nuls).





Et, même si le retour en sélection de Toni Kroos en février dernier a semblé faire du bien aux Allemands, invaincus en 2024 (3 victoires et un nul), l’ambiance reste malgré tout tendue dans le vestiaire. À l’image de Antonio Rüdiger et Niclas Füllkrug qui, lors d’une séance d’entraînement ouverte au public, ont eu un échange houleux. Une scène que les 4.000 spectateurs présents n’ont pas manquée, comme la presse.









UNE FINALE DE C1 ENCORE EN TÊTE ?

La finale de Ligue des champions a-t-elle laissé des marques ? Lors d’un exercice sur les centres, l’avant-centre Niclas Füllkrug s’est relevé après un premier duel et s’en est pris à ses adversaires dont le défenseur madrilène Antonio Rüdiger. Si, dans un premier temps, les deux hommes ont semblé reprendre l’exercice, l’altercation a repris après un nouveau duel. Un échange tendu qui a forcé Sandro Wagner, ancien buteur et adjoint de Julian Nagelsmann, à intervenir avant que la situation ne dégénère.









Et, alors que la séance d’entraînement était ouverte au public, la presse s’est empressée de parler de cette altercation entre les deux joueurs. Et pour le média allemand Bild, Antonio Rüdiger et Niclas Füllkrug en sont presque venus aux mains lors de l’entraînement.





UNE BOMBE DÉSAMORCÉE SUR LES RÉSEAUX

Mais pour les supporters allemands, cette image peut inquiéter à quatre jours de son match d’ouverture de l’Euro 2024 face à l’Ecosse, vendredi à Munich. Face à cette mauvaise attitude, les deux joueurs n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux pour désamorcer la bombe.





Pour cela, l’attaquant du Borussia Dortmund a publié plusieurs photos de la séance d’entraînement du jour, dont une lors d’un duel avec le défenseur du Real Madrid. La légende «c’est parti pour la semaine de l’Euro» vient compléter la photo que n’a pas manquée de commenter Antonio Rüdiger en réagissant avec le mot «Espaaaceeee», accompagné d’un émoji cœur.