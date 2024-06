EURO 2024 : UN FRANÇAIS DÉSIGNÉ POUR ARBITRER LE MATCH D’OUVERTURE ENTRE L’ALLEMAGNE ET L’ECOSSE

Clément Turpin a été désigné pour diriger le match d’ouverture de l'Euro 2024, ce vendredi, entre l’Allemagne et l’Ecosse à l’Allianz Arena de Munich.





Il y aura un peu de la France lors du match d’ouverture de l’Euro 2024. Alors qu’il fait partie des deux arbitres français retenus pour la compétition avec François Letexier, Clément Turpin a été désigné pour diriger la première rencontre, ce vendredi, entre l’Allemagne et l’Ecosse à l’Allianz Arena de Munich. Âgé de 42 ans, le Rhodanien, qui avait déjà officié à l’Euro 2016 dans l’Hexagone et lors de la précédente édition, sera épaulé par cinq autres officiels tricolores.





Nicolas Danos et Benjamin Pages seront juges de touche, alors que François Letexier sera lui 4e arbitre. Jérôme Brisard et Willy Delajod seront eux en charge de la VAR avec l’Italien Massimiliano Irrati.