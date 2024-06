Euro-2024: Wirtz et Musiala, les nouveaux diamants de la Mannschaft

Un duo qui pourrait porter l'Allemagne très haut: tous deux buteurs lors du match d'ouverture de leur Euro à domicile face à l'Ecosse (5-1), les talentueux Florian Wirtz et Jamal Musiala, 21 ans, incarnent le renouveau d'une Mannschaft qui tente de retrouver son rang.





Ils ont deux mois d'écart, mais tout les rapproche. La précocité donc, mais surtout des qualités et des rôles similaires, qui pourraient rendre difficile une cohabitation en sélection. C'est pourtant tout l'inverse.





Florian Wirtz, milieu offensif polyvalent qui s'est revélé à Leverkusen, et Jamal Musiala, diamant brut taillé au centre de formation de Chelsea avant d'exploser au Bayern Munich, parlent le même langage, sur et en dehors du terrain.





"Il n'y a pas que le football qui nous lie", a affirmé Musiala avant la compétition. "Nous avons le même âge et les mêmes centres d'intérêt. Il sait très bien jouer au tennis de table, mais j'ai plus de qualités en basket. Au final, on se complète plutôt bien".





Les deux pépites allemandes, capables d'évoluer à tous les postes offensifs, sont les hommes de base du système de Julian Nagelsmann, qui les aligne comme des meneurs de jeu excentrés en leur demandant de permuter et de rentrer à l'intérieur pour créer le danger.





Une formule payante sur les deux premiers buts allemands contre une Ecosse dépassée: première frappe de Wirtz, venu de la gauche pour ouvrir le score des seize mètres en position axiale, puis, la deuxième, surpuissante, de Musiala, venu apporter le surnombre de la surface.





"Nous voulons tous les deux gagner, et nous avons besoin l'un de l'autre pour le faire" assure Florian Wirtz, qui a mis plus de temps que son compère à s'imposer en équipe nationale en raison d'une rupture des ligaments croisés en 2021.





"Ce ne serait pas sain que nous essayions de nous démarquer chacun de notre côté. Personnellement, peu m'importe qui marque le plus de buts" a-t-il ajouté.



- Classe mondiale, déjà -





C'est donc sur cette concurrence saine, devenue une redoutable compatibilité, que le sélectionneur allemand a misé pour ramener l'Allemagne à sa place, parmi les meilleures nations mondiales, après des échecs successifs depuis le Mondial-2018.





"Musiala et Wirtz sont deux joueurs de classe mondiale. Ils ont un talent énorme et tous les deux ont une très bonne mentalité, sont travailleurs, humbles et à l'écoute" a-t-il déclaré avant la rencontre, en annonçant que ses deux meneurs de jeu allaient tous les deux marquer vendredi.





A 21 ans, les deux prodiges ont encore "quelques limites" dans leur jeu selon l'emblématique Toni Kroos, mais ont déjà prouvé qu'ils avaient de l'or au bout des pieds: Wirtz, nommé meilleur joueur de la saison en Bundesliga, a mené Leverkusen vers le titre avec 18 buts et 20 passes décisives, tandis que Musiala a été l'homme le plus régulier côté Bayern, avec 12 réalisations et huit passes.





Le club bavarois rêverait, selon la presse germanique, de reformer cette doublette qui fait rêver à nouveau tout un pays sous la même tunique.





"Je pense que nous nous sentons actuellement à l'aise dans nos clubs respectifs. Mais nous avons plaisanté de temps en temps sur le fait que nous pensons qu'il serait certainement cool de jouer ensemble en club à un moment donné", a confié Wirtz, qui serait "certainement heureux de passer plus de temps avec Jamal".





Mais le milieu formé à Cologne est également convoité par un autre géant européen: à l'autre bout du continent, le Real Madrid souhaiterait en effet faire de lui le successeur de Toni Kroos, dont l'Euro sera le dernier tournoi. Des chaussures bien grandes à remplir, même quand le talent est là.





