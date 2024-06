Euro: l'Allemagne surclasse l'Écosse dans le match d'ouverture

L'Allemagne, pays organisateur, a surclassé l’Écosse (5-1) qui a joué une mi-temps à dix, lors du match d'ouverture de l'Euro-2024, vendredi soir à Munich.





Les buts allemands ont été marqués par Florian Wirtz (10e), Jamal Musiala (19e), Kai Havertz (45+1 s.p.), Niclas Füllkrug (68e) et Emre Can (90+3), face à une Écosse réduite à dix après l'exclusion de Ryan Porteous (44e) mais qui a sauvé l'honneur à la faveur d'un but d'Antonio Rüdiger contre son camp (87e).